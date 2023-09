In riviera nascono due nuovi club

Il Club Agora San Benedetto - Riviera adriatica e il Club 41 San Benedetto - Riviera adriatica si presentanooggi alle 17.30: il primo nella sala consiliare del comune e il secondo nell’Auditorium Tebaldini. Lo faranno alla presenza dei vertici nazionali, con il sindaco Spazzafumo. La cerimonia consisterà nella firma della carta, con l’accensione della candela dell’amicizia, l’investitura dei futuri presidenti, Leva Cordivani per il Club Agora e Roberto Galanti per il Club 41 e la presentazione dei rispettivi direttivi. Per la speciale occasione sono già arrivati e sono in tour nel territorio i rappresentanti del primo club 41 di Norwich, il numero uno al mondo, il Presidente Andy Illing, il vice David Hill, il Past President Philips Gibbs ed il consigliere David Richardson e una rappresentanza del Club Tangent di Norwich. In serata, per festeggiare le nascite, ci sarà un gala congiunto, al Medusa Beach, sarà presente il Sottosegretario di Stato, Onorevole Lucia Albano, il Sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo, di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, il senatore Guido Castelli: ospiti anche il ballerino Ivan Cottini e lo stilista dei Papi, Filippo Sorcinelli e parteciperanno tutti i rappresentanti dei Club d’Italia di entrambe le realtà, che, seppur in formazione, hanno contribuito tramite diversi eventi a promuovere quello che è lo spirito che lega i due club, che sono amicizia, solidarietà e cultura.

Stefania Mezzina