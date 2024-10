In riviera non ci si annoia: processione in mare e big a teatro

Al via gli eventi autunnali sambenedettesi che saranno all’insegna della cultura e della tradizione. Tra i più attesi, la festa del patrono dall’8 al 13 ottobre, la nuova stagione teatrale del Teatro Concordia, i Teatri Invisibili e il Piceno Cinema Festival. Si parte con la festa di San Benedetto Martire: uno dei momenti principali sarà la processione a mare, che partirà da Cupra il 13 ottobre, seguita dalla processione a terra fino a piazza Piacentini. Tra gli appuntamenti da non perdere, la mostra di Vespe d’epoca che si terrà in piazza Sacconi, insieme ai concerti serali che includeranno un tributo a Lucio Dalla e uno spettacolo di cabaret con Pablo e Pedro. Ma ottobre è anche il mese dell’avvio della stagione teatrale del Concordia, organizzata da Comune e Amat. Dieci spettacoli distribuiti nei vari mesi fino ad aprile, proponendo un’esperienza completa che include la prosa e spettacoli per famiglie. La stagione si apre il 31 ottobre e 1 novembre con ’Non si fa così’ di Audrey Schebat, interpretato da Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace, che esplora la crisi di una coppia in maniera intensa e brillante. Il 19 e 20 novembre andrà in scena ’Molto rumore per nulla’ di William Shakespeare, una commedia che gioca con inganni e apparenze, mentre il 17 e 18 dicembre Silvio Orlando sarà il protagonista di ’Ciarlatani’ di Pablo Remón, una storia che racconta la vita di un personaggio alle prese con il cambiamento dei tempi, in un mix di ironia e introspezione.

Dal 17 ottobre al 10 novembre si terranno poi i ’Teatri Invisibili’, una rassegna di teatro contemporaneo che esplora forme innovative e contenuti sperimentali. Tra gli spettacoli in programma, ’La sparanoia’ di Niccolò Fettarappa e ’Personology’ della compagnia Proscenio Teatro, offrono al pubblico spunti di riflessione su temi attuali attraverso un linguaggio teatrale unico. Per quanto riguarda la cultura ripartono anche gli appuntamenti con la storia e la tradizione attraverso gli appuntamenti del lunedì e del venerdì del Circolo dei Sambenedettese il cui programma sarà reso noto nei prossimi giorni mentre c’è attesa per il Piceno Cinema Festival che prenderà il via il 26 ottobre per celebrare il cinema in tutte le sue forme e punterà i riflettori su ecologia e legalità.

