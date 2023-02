"In riviera un divertimento a misura di bambino"

Oltre alla sfilata dei carri allegorici (19 e 21 febbraio), un intero pomeriggio dedicato ai bambini, con la festa in maschera e la serata danzante di ieri, nonché la tradizionale sfilata di sabato a Porto d’Ascoli, che invece avrà luogo sabato pomeriggio. "Importante tornare a festeggiare il Carnevale dopo due anni di stop – ha commentato l’assessore al turismo Cinzia Campanelli – Tutti ci siamo impegnati per riportare a San Benedetto la tradizione dei carri di cartapesta, che è una vera e propria arte. Promuoviamo un divertimento sano, senza eccessi, a misura di bambino". . Dal canto suo Franco Ruggieri, presidente del Circolo dei Portodascolani, ha spiegato come si svolgerà la festa in zona sud. "Faremo una bellissima sfilata con banda musicale, majorettes, il gruppo di sbandieratori di Servigliano e diversi gruppi mascherati. La sfilata partirà dalla Caserma Guelfa, passerà per via Mare, svolterà per via Toti per arrivare, alle 15, in piazza Cristo Re". Il tutto comporterà delle variazioni alla viabilità nelle aree interessate dalle manifestazioni.

g.d.m.