In scena colpo di grazia di e con Nicola D’Emidio

Giunge alla conclusione la stagione teatrale ’Essere umani, al Cineteatro San Filippo Neri, a cura di Caleidoscopio Aps, intensa, ricca di emozioni. Per quest’ultimo appuntamento, ad andare in scena stasera sarà ’Colpo di Grazia’, di e con Nicola D’Emidio (info www.cineteatrosanfilipponeri.com).

Nic è un uomo alla soglia dei 30 anni, attore, alla prese con la precarietà della vita. La ricerca del sostentamento economico costringe Nic a proporsi ovunque, nelle mansioni più disparate, pur di trovare una soluzione alla povertà imminente. Dopo vani tentativi arriverà un’offerta di lavoro: cercasi animatore in un centro ricreativo per bambini. Ben presto il giovane scoprirà che quella che sembrava essere un’opportunità è in realtà un incubo: il team del villaggio è un mix letale di incompetenza e inadeguatezza, di cui i bambini sono vittima.

Come sempre, al termine di ogni spettacolo e incluso nel prezzo del biglietto, sarà inserito ’C’è di più’, la possibilità per il pubblico di interagire con gli artisti per arricchire l’esperienza dello spettacolo rendendola più attiva e partecipata.

Stefania Mezzina