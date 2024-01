In scena il tradizionale presepe itinerante. E poi tante iniziative

Anche quest’anno a Cupra Marittima il Quartiere n. 3, coordinato da Oriana Torquati, ha organizzato il tradizionale Presepe itinerante, montato sopra un rimorchio e spostato con un trattore. "In questa edizione la rappresentazione ricorda le nostre origini – ha affermato Oriana Torquati – Vi è una casa colonica con il mucchio della paglia e del fieno, un vigneto, un uliveto, buoi a lavoro. Durante le festività il Presepe fa il giro del quartiere, un modo per incontrarsi e per socializzare, poiché le occasioni di stare insieme sono sempre di meno". Il sindaco Alessio Piersimoni, sempre entusiasta per l’iniziativa, ha ricordato che il Presepe fino a Natale è stato in via Boccabianca, dal 26 dicembre in via Santi, dal primo dell’anno in via San Michele e il 6 gennaio terminerà il giro in via Piera della Francesca. Sempre il quartiere Tre realizza una tombolata, che si terrà domani sera nei locali del Camping Il Frutteto, il cui ricavato sarà devoluto alla Lega del Filo d’Oro.