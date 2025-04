"In Sentina serve verde, non parcheggi e campi da padel"

Più verde e percorsi ciclabili, meno impermeabilizzazione dei terreni: è questo lo slogan del coordinamento ‘Fermiamo il consumo di suolo’ pochi giorni dopo l’illustrazione del progetto, avvenuto in comune il 9 aprile, relativo al restyling del campo ‘Ciarrocchi’. Elaborato che la Us Sambenedettese ha presentato in Viale De Gasperi dopo averlo rivisitato in base alle osservazioni dell’ente: questo ora includerebbe l’inserimento di un centinaio di parcheggi, un campo di calcetto, due per il gioco a tre, due aree per il padel. A ciò si deve aggiungere la zona ristoro e accoglienza, nuovi spogliatoi e impianto fotovoltaico. L’idea sarebbe stata accolta favorevolmente dal vertice comunale, ma non dal comitato ambientalista: "Ci chiediamo – scrive Amilcare Caselli – se al contrario della solita equazione parcheggi e campi da padel, quella zona, il quartiere Sentina appunto, non abbia bisogno invece di una rinaturalizzazione possibile, di alberature e percorsi ciclabili in stretta connessione con la Riserva Naturale che comincia proprio lì. Il territorio libero, naturale e fruibile da tutta la cittadinanza. È questo concetto di cittadinanza che noi peroriamo. Da tempo diciamo che il quartiere Sentina dovrebbe presentarsi come una porta, un accesso alla sua adiacente area protetta ed esserne salvaguardia. I bambini di quella zona e di San Benedetto tutta dovrebbero usufruire della possibilità di percorsi, ciclovie e parchi urbani direttamente collegati alla zona protetta".