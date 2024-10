In smart working dalla spiaggia : "Qui la stagione è fino a novembre"

I violenti temporali di due settimane fa e le piogge che si sono susseguite fino al weekend scorso, di fatto, hanno decretato la fine della stagione estiva, ma non per tutti. A Cupra Marittima l’albergatore Umberto Spendiani, titolare dell’hotel Europa e del ristorante –chalet sul lungomare nord, continua a curare l’arenile, dove sono presenti ombrelloni, lettini e piante di arredo. Attrezzature che resteranno operative per accogliere fino all’ultimo cliente straniero che viene a Cupra per fare elioterapia e, se le condizioni del mare sono propizie, anche per fare un bagno. Sono principalmente tedeschi e olandesi che hanno acquistato una casa o affittato un appartamento oppure un b&b a Cupra Marittima e nelle località dell’immediato entroterra, dove i casolari sono andati letteralmente a ruba. Domenica mattina intorno alle nove nell’area verde dello chalet c’era già il primo cittadino straniero che, lavorando sul computer portatile, si stava godendo lo spettacolo del mare e respirando iodio e aria pulita a pieni polmoni.

"Resteremo fino all’ultimo raggio di sole e fino a quando le mareggiate ce lo permetteranno, per offrire un servizio ai turisti – ha affermato Umberto Splendiani –. Qui la stagione va ad oltranza, l’anno scorso siamo arrivati a fine ottobre e speriamo di spingerci sempre più avanti seguendo le condizioni metereologiche". Elioterapia e bagni nell’acqua salata sono vere e proprie cure per affrontare la stagione fredda prevenendo raffreddori e bronchiti, e questo gli stranieri l’hanno ben compreso e non si lasciano intimorire da qualche giorno di tempo avverso. Nella zona centrale di Cupra Marittima ci sono altri due o tre stabilimenti balneari che hanno ancora le attrezzature balneari dislocate sull’arenile. Insomma, a Cupra, l’estate non ha ancora fatto i bagagli.

Marcello Iezzi