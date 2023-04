In spiaggia svenuto, i passanti chiamano il 118: soccorso

Prima serata movimentata tra Grottammare e Cupra, dove un cittadino di nazionalità cinese, di 40 anni, domiciliato a Milano, ha fatto scattare l’allarme al 118, alla polizia locale di Cupra e ai carabinieri, poiché trovato sulla spiaggia a terra, apparentemente svenuto. E’ accaduto intorno alle 19,30, quando l’uomo è stato notato dai passanti a nord della scogliera radente di Grottammare. All’arrivo dei soccorritori, l’uomo si era già allontanato in bicicletta verso nord. Intorno alle ore 20 nuovo allarme a Cupra, dove l’uomo si era sdraiato su una panchina all’inizio del lungomare, di fronte all’hotel La Perla. Anche in questo caso, nuovo intervento di ambulanza e carabinieri della stazione di Montefiore dell’Aso. Alla fine è stato scoperto che l’uomo è un paziente psichiatrico che solitamente si distende a terra in maniera volontaria, creando allarme e rifiuta sistematicamente i soccorsi.