In spiaggia tutti a scuola per la sicurezza in mare

Ieri in spiaggia la ventunesima edizione di ’Papà ti salvo io’ con la Società nazionale salvamento. Davanti a centinaia di bagnanti di ogni età, la manifestazione ha unito momenti formativi e spettacolari grazie ai bagnini e ai militari e ai mezzi della Capitaneria di Porto. Presente, come sempre, lo staff della Sics (Scuola Italiana Cani Salvataggio). Dimostrazioni pratiche e spiegazioni mirate hanno accompagnato la mattinata, con l’obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza in mare.

Tra i momenti più significativi, l’intervento del comandante della Capitaneria di Porto Giuseppe Quattrocchi, che ha sottolineato: "Si parla di cultura del mare, di rispetto del mare e di regole che possono essere riassunti in un’unica frase: sicurezza e prevenzione che sono due capisaldi della nostra attività e per questo siamo contenti di essere coinvolti in questo evento". A portare il saluto dell’amministrazione comunale è stata Cinzia Campanelli, assessore al Turismo, che ha ricordato: "San Benedetto è una città turistica e il mare è il suo elemento più importante e per questo motivo queste iniziative sono importantissime e per questo vanno ringraziati lo staff del Salvamento e della Sics. Proprio in questi giorni abbiamo visto sui giornali e sui telegiornali la tragica vicenda del bambino di 6 anni venuto a mancare durante una giornata di vacanza al mare. E questo ci deve far apprezzare queste iniziative e capire l’importanza della sicurezza in mare". Un passaggio che ha emozionato il pubblico presente.

La mattinata ha visto anche la presenza di Marco Cannelli della Sics che ha partecipato alle esercitazioni di salvataggio con i cani addestrati. Gli spettatori hanno potuto osservare da vicino le tecniche di intervento in acqua, con simulazioni che hanno coinvolto bagnini, mezzi di soccorso e unità cinofile. Ogni dimostrazione è stata seguita da applausi, con particolare entusiasmo per l’impegno e la bravura dei cani della Sics, veri protagonisti delle operazioni. A sorpresa, un elicottero della Guardia Costiera ha sorvolato la zona, volteggiando sopra la folla e offrendo un momento di grande impatto visivo.

Le attività si sono concluse con un ringraziamento collettivo a tutte le realtà coinvolte ed è stata ribadita l’importanza della prevenzione, del rispetto per il mare e della collaborazione tra enti, confermando ’Papà ti salvo io’ come un appuntamento imprescindibile dell’estate sambenedettese.

Emidio Lattanzi