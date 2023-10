In tanti alla fiera di Pagliare

Grande affluenza per la fiera di Pagliare, che si tiene come da tradizione la seconda domenica del mese di ottobre. Complice la giornata di sole, che ha fatto registrare temperature estive, si è registrato un numero considerevole di presenze di visitatori, che hanno passeggiato lungo le vie principali del paese e potuto ammirare 150 bancarelle e 20 espositori e fare le loro spese. Oltre ai tradizionali stand alla fiera di Pagliare hanno partecipato anche associazioni del territorio, che operano nel sociale, nella promozione e nella cultura tra cui Avis, Amici Disparati, Roller green, WWF, Gruppo Podistico Avis Spinetoli-Pagliare, la neonata Freedom per ‘L’uomo della Croce’. Presenti anche le due maestre d’arte Daniela Carolina Piunti e Adelaide Natali che hanno dipinto due panchine e creato un murales.