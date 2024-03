In tanti per la fiera di Colli

Bilancio positivo per la fiera di Colli del Tronto ‘Piante, fiori, vimini e bambù’, che si è tenuta domenica scorsa. È una ricorrenza che affonda le radici nelle tradizioni di Colli del Tronto, dal 1987. La fiera si svolge all’aperto, nello splendido centro storico, in Piazza XXV Aprile, dove si affaccia la chiesa di Santa Felicità. Ancora oggi il classico appuntamento si celebra con i fiori per annunciare l’arrivo della primavera. Tante bancarelle: tavolozze di colori e sfumature, che hanno catturato lo sguardo dei visitatori, mentre l’aria si era riempita di profumi e fragranze. Complice una giornata, quasi primaverile, in tanti sono intervenuti. Bancarelle, convegni e soprattutto tanti fiori hanno animato il centro storico di Colli del Tronto capoluogo. In moltissimi hanno partecipato al convegno: ’Effetto Terra 3.A, Agricoltura, Alimentazione, Ambiente’, in discussione la sostenibilità, le eccellenze agroalimentari territoriali, che si preparano alle sfide del futuro, che ha visto l’intervento del professor Leonardo Seghetti. Durante la giornata e per tutto il pomeriggio ci sono stati animazione, gare e giochi proposti dagli animatori, sono intervenuti anche gli artisti di strada, i trampolieri che hanno rallegrati grandi e piccini. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Andrea Cardilli: "Complice questa bella giornata di sole, in tanti sono intervenuti, moltissimi visitatori hanno invaso l’area della fiera, molti hanno partecipato anche al seminario che ci ha permesso di alzare il velo su tante problematiche. E’ stata un’importante giornata di festa per la nostra comunità". m.g.l.