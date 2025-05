In Toscana a bordo del Sì Piaggio

Il Piceno protagonista alla quinta edizione della ‘DawnToDusk 300’, ovvero il raduno europeo dei ciclomotori ‘Classic’ a due ruote prodotti prima del 2000. La manifestazione si è svolta in Toscana e ha visto la partecipazione di circa 600 iscritti provenienti da tutta Europa. Partecipanti arrivati per cimentarsi su un tracciato di 300 chilometri tra strade asfaltate e sterrate delle colline tra Firenze e Siena. Il tutto, tra l’altro, dall’alba fino al tramonto. Tra coloro che hanno preso parte al curioso appuntamento c’erano anche Fabio Chiericoni di Roccafluvione e Pietro Ameli di Palmiano, entrambi in sella al mitico ‘Sì Piaggio’. I due eroici piceni sono partiti alla volta della Toscana per essere protagonisti del raduno, appunto e alla media dei 40 chilometri all’ora sono giunti all’arrivo tra i primi 50. Un percorso compiuto in 12 ore e 40 minuti di puro divertimento.

m.p.