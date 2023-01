In un anno 200mila chilometri per i cittadini

Sono ben 206.000 i chilometri che complessivamente hanno percorso i mezzi della Croce Rossa di Ascoli nel 2022: 65 mila per i servizi in convenzione con l’ormai ex Asur (con un numero di uscite per il 118 che arriva anche a 110 a settimana), 98 mila per accompagnare i dializzati, 25 mila per i trasporti privati, 10 mila per manifestazioni ed eventi, 8 mila per le attività legate al sociale. E ancora, 3000 sono stati in un anno i servizi di emergenza-urgenza, 6000 i trasporti tra dializzati e programmati, 350 quelli privati, 150 i servizi per manifestazioni ed eventi, attività di assistenza sanitaria alle gare, 100 per le attività sociali. ‘Un ringraziamento sentito – dice la presidente della Cri ascolana, Cristiana Biancucci – lo rivolgo ai nostri preziosissimi volontari e ai dipendenti per quanto è stato fatto. A maggio è stato concluso il corso di formazione dei nuovi volontari, grazie al quale abbiamo potuto accogliere 30 persone che si sono messe a disposizione con grande volontà e competenza. Ma permettetemi di ringraziare anche i numerosi volontari che lavorano dietro le quinte seguendo la segreteria, la contabilità, la manutenzione dei mezzi, la pulizia della sede, le forniture di dispositivi di protezione individuale, gli acquisti dei presidi sanitari, la gestione delle gare e la gestione dei turni’. La presidente Biancucci, sottolineando quanto prezioso sia il lavoro svolto giornalmente dai volontari, annuncia come ‘per il 2023 attendiamo il nuovo mezzo ambulanza destinato ai trasporti sanitari. Abbiamo tantissime richieste di aiuto per i servizi di trasporto sanitario, tra i quali dialisi, trasferimenti per visite mediche e dismissioni dalle strutture ospedaliere’. La presidente della Croce Rossa di Ascoli, annuncia altresì come in fase di avvio ci siano anche posizioni aperte per il servizio civile da svolgere nell’associazione, e l’inaugurazione della riqualificata struttura nell’area adiacente la casa-albergo ‘Ferrucci’, avvenuta ad opera della Cri di Ascoli che, dunque, lascerà in dotazione al Comune opere di riqualificazione per un valore complessivo, tra valorizzazione, sistema di sorveglianza e cancello automatico, pari a circa 65 mila euro. ‘Ma la governace – conclude la Biancucci - sta lavorando per l’acquisto di una nuova sede operativa per l’espletamento dei servizi. In tal senso ci stiamo muovendo al fine di lasciare per la fine del mandato che avverrà nel 2024, una nuova sede per il comitato di Ascoli che in tanti anni non ne ha avuta una definitiva’.

Lorenza Cappelli