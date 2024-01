"In un giorno svaniscono anche 500 euro"

Dal 10 e Lotto al Gratta e Vinci, ma anche slot machine: sono questi i giochi d’azzardo che vanno per la maggiore, sia tra i giocatori saltuari, che tra quelli assidui per i quali, spesso, diventano purtroppo delle vere e proprie dipendenze. E c’è anche chi arriva a giocarsi 500 euro in un giorno. "Ma quest’ultimi – racconta un tabaccaio di Ascoli – li vedi in negozio una volta al mese, all’ inizio del mese quando arriva lo stipendio". "Per ciò a cui assisto nel mio punto vendita – continua il commerciante – non c’è un’età precisa che identifica i giocatori più incalliti, ma bensì una fascia di età abbastanza ampia che va dai 40 ai 60 anni, con una prevalenza di uomini, anche se pure tante donne ultimamente si sono date al gioco d’azzardo. Non ho clienti, però, che rimangono per ore e ore a giocare, è piuttosto raro. Perlopiù si tratta di sistemi studiati appositamente per invogliare a puntare più volte. Ad esempio, il 10 e Lotto prevede un’estrazione ogni cinque minuti con un’alta percentuale di vincita di qualche euro. Ed è proprio questo che spinge, psicologicamente, a riprovare nuovamente. I grandi giocatori, però, non rimangono in negozio, fanno l’abbonamento e vanno via". "Le persone che ci spendono parecchi soldi – continua il tabaccaio – sono soprattutto quelle che prediligono la slot machine e il Gratta e Vinci. C’è chi gioca anche 500 euro al giorno, ma queste persone, come detto, le vedi solo i primi del mese. Quando il livello di povertà nella società aumenta, si alza conseguentemente la percentuale di coloro che giocano alle lotterie, qualsiasi esse siano, perché c’è la speranza, così facendo, di poter risolvere i problemi economici. Ma ci sono anche le persone, soprattutto quelle anziane, che giocano per passare il tempo".

l. c.