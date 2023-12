In una pentola 4 chili di cocaina. Donna arrestata a Cupra Marittima

Quattro chili di cocaina, nascosti nel doppiofondo di una pentola, scoperti dai finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Varese, destinati a una donna di Cupra Marittima. La spedizione, arrivata alla Cargo City dell’Aeroporto di Malpensa proveniente dall’Ecuador, è stata intercettata dalle fiamme gialle del gruppo di Malpensa. I finanzieri hanno ispezionato un pacco contenente un set di pentole apparentemente insospettabile e si sono accorti che un tegame era molto più pesante di quanto avrebbe dovuto. Dall’accurato controllo hanno scoperto che aveva un doppiofondo nel quale era nascosta l’ingente quantità di droga. Con l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria di Busto Arsizio, i finanzieri hanno dato esecuzione alle ’operazioni speciali’ finalizzate ad acquisire ulteriori prove per individuare i responsabili del traffico di cocaina, identificando la reale destinataria della spedizione, che è stata consegnata a Cupra Marittima. Il conseguente intervento in flagranza ha consentito alla polizia economico-finanziaria di sequestrare la spedizione contenente più di quattro chili di cocaina e di arrestarne l’importatrice.

Durante l’operazione in flagranza di reato, i finanzieri hanno perquisito l’abitazione dell’arrestata ed hanno rinvenuto anche dell’hashish, un bilancino di precisione e due telefoni cellulari che sono stati sequestrati poiché pertinenti al reato e sottoposti ad esame da parte dei finanzieri per l’acquisizione delle prove di carattere informatico. Il Gip di Fermo ha convalidato l’arresto in flagranza, disponendo la misura cautelare dell’indagata in carcere vista la gravità della condotta della donna, poiché organizzava il traffico da casa. Dalla droga sequestrata si sarebbero potute ricavare circa 6mila dosi per un profitto stimato in 300mila euro. Marcello Iezzi