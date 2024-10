In un’ora strappati al mare oltre un quintale di rifiuti

Oltre un quintale di rifiuti raccolto in due ore dai volontari di Plastic Free al Molo Sud di San Benedetto del Tronto. Sabato circa trenta volontari si sono dati appuntamento per affrontare la sfida della pulizia degli scogli, coordinati da Serena Valenti, Marianna Gabrielli, Stefano Pierantozzi e Andrea Bolognesi, rispettivamente referenti di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Grottammare e Monteprandone. Durante l’operazione sono stati rimossi ben 90 kg di polistirolo, disseminati in frammenti di varie dimensioni, e altri 30 kg di rifiuti misti, tra cui reti, corde da pescatore, bottiglie di plastica, spugne e boe. "Purtroppo le due ore non sono bastate per bonificare tutta l’area, poiché la difficoltà maggiore è stata causata dal polistirolo incastrato tra gli scogli. Ringrazio il comune di San Benedetto e tutti i partecipanti al Clean Up - ha spiegato Serena Valenti, referente provinciale di Ascoli Piceno - Dai volontari, ai dipendenti dello sponsor ufficiale Mini, che si sono mostrati particolarmente sensibili alla problematica ambientale e che hanno dato un contributo significativo al raggiungimento di questo grande risultato". Il polistirolo è uno dei materiali più insidiosi tra i rifiuti marini. Leggero e facilmente trasportato dalle correnti, si frammenta velocemente in microplastiche, che rappresentano un pericolo concreto per la fauna marina. Gli organismi acquatici possono ingerire questi piccoli pezzi di polistirolo, con gravi conseguenze per la loro salute. Inoltre, la rimozione del polistirolo, specialmente quando resta incastrato tra gli scogli, come nel caso del Molo Sud, risulta estremamente complessa. La raccolta di sabato ha evidenziato quanto sia urgente affrontare il problema della dispersione di questo materiale.

"Il gruppo di sabato era composto per la maggior parte da nuovi volontari e ne siamo rimasti entusiasti, perché il problema dell’abbandono dei rifiuti è una questione che riguarda tutti noi - ha aggiunto Valenti - È un problema ambientale serio che ha effetti dannosi sull’ecosistema. Sono certa che inizieranno importanti collaborazioni che porteranno a tanti momenti di condivisione". Non è la prima volta che i volontari dell’associazione Plastic Free intervengono al Molo Sud. Già lo scorso maggio, infatti, era stata organizzata una simile iniziativa, con l’obiettivo di ripulire la zona e sensibilizzare la comunità sull’importanza di proteggere l’ambiente.

Emidio Lattanzi