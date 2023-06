"In via Avellino sempre meno parcheggi, serve una soluzione"

E’ polemica, a Folignano, per la situazione che si è creata, da qualche settimana, nei pressi del campo da calcio di via Avellino, dove si stanno svolgendo dei tornei. L’afflusso di numerosi sportivi e appassionati, infatti, avrebbe provocato una congestione dei parcheggi e alcuni residenti hanno deciso di alzare la voce. "Siamo stanchi di dover subire ogni sera, quando rincasiamo, la difficoltà di parcheggiare in quanto gli stalli sono occupati dalle auto di coloro che partecipano agli eventi – spiega, ad esempio, Andrea Paliotti –. Nel corso dell’attuale torneo di calcetto estivo la situazione è peggiorata anche a livello di viabilità tanto che il servizio urbano ha difficoltà nel transitare all’incrocio tra la provinciale e via Avellino. Da tempo mi sono rivolto all’amministrazione comunale affinchè il problema venga risolto". L’ex assessore comunale Angelo Casella, interpellato sul problema dagli stessi residenti, avrebbe proposto una soluzione: modificare gli stalli esistenti in parcheggi per residenti munendoli di permessi e con apposita segnaletica. Al contempo, lo stesso ex amministratore avrebbe proposto di riservare ai frequentatori del campo sportivo, il parcheggio antistante le scuole usando il percorso esistente, munito di una scalinata, che dovrà essere però illuminato. Una soluzione poco onerosa, secondo lo stesso Casella, ma anche di facile attuazione per risolvere definitivamente la problematica.

m.p.