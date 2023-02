"In via Tribù Fabia è scomparso uno stemma in travertino"

Monumenti ascolani a rischio: lo segnala l’associazione Ascoli Nostra, preoccupata per un nuovo caso di sparizione. "In via Tribù Fabia è scomparso uno stemma in travertino – dicono i volontari – sovrastante una stupenda porta con architrave sorretto da grifoni". Si tratta di uno dei tanti, preziosissimi stemmi che svettano sui portoni delle case del centro storico piceno: valore artistico aggiunto che bisognerebbe curare e preservare. L’associazione Ascoli Nostra, a tal proposito, nel 2000 realizzò un censimento degli stemmi e dei fregi disseminati in centro. "Lo stemma in questione è catalogato con il numero 169", spiega il portavoce di Ascoli Nostra, Gianni Silvestri, che spera in una rimozione legata a motivi di ristrutturazione dell’edificio, augurandosi che a breve il prezioso bene possa essere rimesso nel suo posto. "Ascoli Nostra è preoccupata per l’attuale situazione – afferma ancora – con decine di edifici storici recanti fregi di pregio che potrebbero andare persi per incuria nelle ristrutturazioni.

Valeria Eufemia