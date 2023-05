"Inaccettabile il superamento dei posti letto"

Con una lettera indirizzata all’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, le organizzazioni sindacali Nursind e Usb hanno denunciato la situazione del reparto di psichiatria dell’ospedale ‘Madonna del soccorso’. Partendo dall’episodio, avvenuto a febbraio, che ha visto protagonista un paziente ricoverato nel Servizio psichiatrico di diagnosi e cura del nosocomio di San Benedetto che si è buttato dalla finestra del bagno riportando numerose fratture, le due sigle sindacali, oltre a sottolineare come si tratti di un "gravissimo episodio che non può lasciare indifferenti’ evidenziano anche come ‘a due mesi di distanza nulla è stato fatto, a parte la sistemazione della finestra". "É inaccettabile – dicono Giuliani dell’Usb e Pelosi del Nursind – che vengano superati i posti letto attivabili come da accreditamento, senza che vi sia l’adeguamento del personale medico e infermieristico. Per gli Spdc a 16 posti letto come quello di San Benedetto, da normativa deve essere garantito il medico presente h 24 e almeno 4 infermieri a turno nelle 24 ore. La normativa nazionale prevede un posto letto ogni 10.000 mila abitanti, pertanto nel Piceno servirebbero 21 posti letto. Da anni scriviamo e denunciamo alle istituzioni che la salute mentale del nostro territorio è stata privata di strutture e di risorse umane necessarie per garantirla alla popolazione. L’evento è stato solo uno dei tanti che accadono sempre più spesso in un contesto fondamentalmente di carenza di prevenzione, di strutture, di posti letto, di personale sanitario dedicato. Chiediamo di riaprire tutte le strutture soppresse, a partire dal day hospital di Ascoli, di prevedere posti letto per acuzie psichiatriche al Mazzoni e di aprire un reparto di Srt post acuzie per poter dare continuità assistenziale ai cittadini di questo territorio".