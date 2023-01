Domani, alle 15.30, a Pagliare, la cooperativa ‘I Cirenei’ inaugura il centro educativo. Lo scopo principale che la cooperativa sociale onlus intende perseguire è l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività di impresa finalizzate all’inserimento ed all’integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate e dei cittadini in genere. La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d’occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l’esercizio in forma associata dell’impresa. Alla cerimonia saranno presenti il vescovo Giampiero Palmieri, il sindaco di Spinetoli Alessandro Luciani e per l’occasione interverrà anche il commissario per la ricostruzione Guido Castelli.