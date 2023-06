Inaugura il parco ’Ripadventure’ nella Selva dei Frati

Domani alle 11 sarà inaugurato il parco ’Ripadventure’. Immerso nella Selva dei Frati, polmone verde della Città e luogo di grande rilevanza naturalistica, il parco è frutto di un progetto di valorizzazione e potenziamento dell’area volto a coniugare tutela ambientale e attrattività turistica della Città. Percorsi aerei costituiti da ponti tibetani, liane e zip-line, percorribili dai 3 anni di età. A gestire il parco sarà BioWork, giovane realtà del territorio già attiva nella gestione dei parchi avventura di San Marco (ad Ascoli) e Civitella del Tronto.

Il team ha condotto, dall’autunno del 2022 un lungo lavoro di manutenzione botanica del bosco che ha consentito di riqualificare spazi e sentieri, rendendoli fruibili non solo per gli avventori del parco ma anche per le visite libere ed escursionistiche. Parallelamente all’apertura del nuovo parco viene inoltre presa in carico la gestione della contigua Area Camper, oggetto di un prossimo intervento di potenziamento già finanziato da fondi regionali volto a riqualificare la struttura rendendola maggiormente funzionale per gli appassionati del Plein Air.