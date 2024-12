Inaugura la mostra di Vespasiani

Oggi, nel centro di ricerca One Lab Contemporary di Ripatransone ci sarà l’apertura della mostra di Mario Vespasiani che si intitolata ’AbeceMario’ che raccoglie, quale originale abecedario, le ventisei lettere dell’alfabeto e i dieci numeri, interpretati e descritti come fossero degli arcipelaghi da scoprire e raggiungere. Ogni opera è disegnata a china su un fondo azzurro, arricchita da rari francobolli e particolari timbri come a testimoniare un viaggio reale o immaginario, un percorso parabolico che queste mappe hanno tracciato nello sguardo e nella memoria dell’autore. La mostra introduce il libro Diario di Bordo di prossima uscita, il quale raccoglie, insieme a questi disegni, quarantacinque racconti che abbracciano la leggerezza della filastrocca, la magia della fiaba e l’essenzialità della poesia. Tutti i lavori, eseguiti su cartoncino azzurro, hanno le medesime caratteristiche come la tecnica a china e il formato 30×21cm.