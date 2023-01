Inaugura ’Out. Oltre l’umano tabù’

L’Officine Brandimarte Art Space in collaborazione con Spazio Sei di Pescara e il portale Curart presenta la collettiva ‘Out. Oltre l’umano tabù’, a cura di Rosa Accordino, che verrà aperta oggi e si chiuderà domenica 19 febbraio. Il Vernissage si aprirà dalle 18, esporranno Alessandro De Leo, Clarissa Falco, Caterina Sammartino Davide Viggiano, Elisa Merra, Francesco Casati, Gabriele Provenzano, Giulia Spernazza, Lena Kappa, Mauro Serra ME(A)LS DUO Raffaele Cirianni, Silvia Ottobrini, Valentina Catano. La mostra indaga il tema del desiderio del proibito e la volontà di superare i limiti e andare oltre un sistema di regole che non tiene conto delle propensioni di ciascuno, al punto da considerare la vergogna di sé, delle proprie imperfezioni e vulnerabilità i veri tabù da estirpare. La mostra si trova nelle Officine Brandimarte Art Space in via Bengasi, 6, ad Ascoli.