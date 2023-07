Inaugurata la 2° edizione della Copa di Padel a Rapagnano

Sono stati alcuni sindaci e amministratori dei comuni partecipanti ad inaugurare domenica sera con una partita, la 2° edizione del Torneo provinciale di Padel denominato ‘La Copa’. La manifestazione che si svolgerà fino al 23 luglio presso l’impianto sportivo ‘Nitro’ di Osteria, frazione di Rapagnano, vedrà impegnate circa una cinquantina di formazioni fra maschili e femminili, in rappresentanza di 20 Comuni della Provincia di Fermo. All’evento hanno partecipato il presidente della Provincia Michele Ortenzi, oltre ai sindaci e assessori di Rapagnano, Montegiorgio, Fermo, Grottazzolina e Servigliano. A dare il via alla manifestazione la sfida ‘Sindaci Vs Assessori’, dove i giovani assessori di Rapagnano e Montegiorgio, hanno avuto la meglio sugli esperti sindaci di Grottazzolina e Servigliano con il risultato di 6-2. Una manifestazione che unisce una sana pratica sportiva a occasioni d’incontro e socialità, le finali sia del torneo femminile sia maschile, si giocheranno entrambe il 23 luglio e subito dopo ci sarà la cerimonia di premiazione.

a.c.