Inaugurata la mostra ’Il Sacro Fuoco di Olimpia’

La storia dello sport e le più grandi imprese compiute nel corso delle Olimpiadi che si sono via via susseguite, rivivono ad Ascoli con la mostra ‘Il Sacro Fuoco di Olimpia’, presentata ieri mattina in pinacoteca civica nella sala della Vittoria. Da oggi fino al 20 aprile sarà possibile visitare l’esposizione delle 22 fiaccole che hanno segnato la storia dell’ultimo secolo. Un’iniziativa allestita in attesa dell’arrivo in città del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, programmato per sabato prossimo. "Sarà una mostra emozionante – sostiene il sindaco Marco Fioravanti –, che potremo ospitare all’interno della pinacoteca. Il Sacro Fuoco di Olimpia quest’anno farà soltanto due uscite: una organizzata dalla Gazzetta dello Sport e l’altra qui da noi. L’esposizione delle fiaccole olimpiche incarna appieno i valori dello sport come rispetto, lealtà, collaborazione, disciplina, costanza, etica, motivazione, impegno, sacrificio e per ultimo il risultato. Vogliamo dare un messaggio importante soprattutto ai più piccoli perché questa città ha lavorato fortemente in questi anni sulle strutture, sull’impiantistica sportiva e soprattutto per valorizzare le associazioni e gli sportivi stessi. Un grande lavoro che è stato premiato perché saremo città europea dello sport 2025". Presenti per l’occasione anche l’assessore allo sport Nico Stallone, la deputata Giorgia Latini, il presidente del Coni Marche Fabio Luna e il direttore della pinacoteca professor Stefano Papetti. "Questa esposizione viene messa a disposizione della comunità italiana due volte all’anno – spiega l’assessore Stallone –. È facile renderci conto dell’eccezionalità e dell’opportunità che diamo al nostro mondo sportivo di rivivere, attraverso divise, video, storie, la fiaccola olimpica". La mostra sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni, ad eccezione del lunedì, con orario previsto dalle 10 del mattino fino alle 19.

Massimiliano Mariotti