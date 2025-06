Inaugurata la nuova rotonda Arrigo Boito

È una piccola ma graziosa oasi, quella realizzata alla rotonda Arrigo Boito: l’intersezione che collega San Benedetto con la Sentina e via San Giovanni, ma soprattutto Martinsicuro. Il vero biglietto da visita per chi viene dal vicino Abruzzo. La rotatoria ammodernata è stata inaugurata ieri mattina dai rappresentanti della La.Pla.Fer.Cart srl, ditta che ha investito nella realizzazione dell’opera, e del comune, tra cui il sindaco Antonio Spazzafumo e l’assessore alla viabilità Lorenzo Vesperini. Tutto aveva inizio a metà marzo, quando l’ente comunale accoglieva la proposta di sponsorizzazione avanzata dall’azienda di via Volterra e, contestualmente approvava il progetto dell’intervento di valorizzazione della rotatoria sita all’incrocio tra via Pasubio e via Brodolini, con opere di sistemazione e la manutenzione dello spazio per i prossimi 10 anni. Il progetto, nello specifico, aveva un valore complessivo di 32mila euro, di cui 12mila per lavori e 2mila annui per la copertura delle spese di manutenzione. "Da tempo avevo pensato a una sponsorizzazione per riqualificare il territorio – afferma Andrea Fioretti, titolare della La.Pla.Fer.Cart – Territorio per il quale nutro un forte sentimento di appartenenza dal momento che, oltretutto, la nostra ditta vi lavora da 60 anni. Siamo contenti e orgogliosi del risultato presentato oggi". Al taglio del nastro, quindi, è stata mostrata l’opera: la rotonda, perimetrata da un passaggio pedonabile, consta di una grande aiuola in manto sintetico. Ulivi e altre piantumazioni sono state inserite al centro dello spiazzo. La scritta ‘Benvenuti a San Benedetto del Tronto’, quindi, campeggia da sud e sarà visibile per chi viene dalla rampa di uscita. Un’iniziativa senza dubbio lodevole, alla quale però dovranno aggiungersi altre riqualificazioni di competenza comunale. "Non appena la regione avrà finito di realizzare il tratto di pista ciclabile a nord della rotatoria – ha spiegato il primo cittadino – avvieremo l’opera di rifacimento asfalti in via Pasubio". In effetti la carreggiata, all’entrata sud di San Benedetto, risulta piuttosto dissestata. Anche questa porzione della Statale 16, quindi, verrà rifatta usufruendo del contributo messo a disposizione da Autostrade per l’Italia, pari a circa 1 milione. Ma non finisce qui. "Stiamo lavorando per riqualificare anche la rotonda ‘Merlini’, a nord del ‘Ballarin – conclude Spazzafumo – anche in quel caso si dovrebbe mettere a punto un’iniziativa con una sponsorizzazione privata".

Giuseppe Di Marco