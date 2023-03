Inaugurata l’accademia della pubblica amministrazione

Si è inaugurata a Fermo nei giorni scorsi la sede dell’Accademia della Pubblica Amministrazione, un polo di formazione ed aggiornamento gratuito per amministratori, funzionari e dipendenti pubblici esteso a tutti i Comuni del territorio provinciale cui ha aderito l’ente provinciale di Fermo. La cerimonia è stata aperta con i saluti del Presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi e del Segretario Generale dell’ente Laura Mancini, che ha ricordato come l’Accademia della P.A. organizza corsi di alta formazione, seminari e giornate formative su tematiche in merito alla normativa di ambito pubblicistico, con sessioni tenute da esperti di settore. A seguire, è intervenuto il presidente della Fondazione Gari, Enrico Michetti, che ha rimarcato, con grande soddisfazione, l’apertura della sede di Fermo, auspicando che la stessa possa identificare la Provincia quale "centro" per approfondire le numerose e mutevoli modifiche normative riguardanti gli Enti Locali, mediante percorsi di accrescimento del livello formativo e della cultura della buona amministrazione. Al termine della cerimonia inaugurale, si è tenuto il primo incontro formativo sul tema ‘Contratti Pubblici tra emergenze, revisioni e nuovo Codice’, tenuto da Pasquale Andrea Chiodi, Dirigente esperto di contrattualistica, presenti diversi sindaci, delegati comunali e funzionari provenienti anche da enti fuori provincia, oltre che il personale dell’ente. "La Provincia di Fermo, commenta il presidente Michele Ortenzi, ha sostenuto con forza la possibilità di essere sede dell’accademia della pubblica amministrazione, così da essere vicina ai 40 Comuni del territorio, nel numero dei quali sono annoverati enti di modeste dimensioni che, in modo particolare, risentono di problematiche organizzative e di aggiornamento tecnico-professionale degli apparati amministrativi e del personale".