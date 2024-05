Inaugurata l’opera del pittore. Antonio Sguerrini

Momento particolarmente sentito quello di sabato a Ripatransone. Nella chiesa della parrocchia rurale di Santa Maria Ausiliatrice, conosciuta come la Madonna del Trivio, è stata inaugurata l’opera del pittore sambenedettese Antonio Sguerrini, di 95 anni presente alla cerimonia insieme a tutta la famiglia. Un grande dipinto di metro 3x1,5 che raffigura la pesca miracolosa. Alla cerimonia è intervenuto il parroco di Acquaviva picena, padre Derik, il sindaco ed il vice sindaco di Ripatransone, Alessandro Lucciarini e Roberto Pasquali. Il critico d’arte Giuseppe Bacci ha illustrato l’opera collocata sopra il portale d’ingresso all’interno della navata, raffigurante la scena tratta dal vangelo secondo Giovanni, della pesca miracolosa che va a completare l’arredo artistico della chiesa. Il dipinto era in lavorazione da alcuni anni poi il Covid ha frenato il proseguimento dell’opera che è stata restaurata dagli artisti Patrizio Moscardelli e Angelo Lucarelli. Antonio Sguerrini è un noto ritrattista, pittore figurativo di paesaggi naturali con particolare interesse per le vedute agresti e marine. La figlia dell’artista, Rossella, ha ricordato la genesi e la realizzazione del quadro avvenuta proprio nella casa vacanze estiva nel territorio ripano.