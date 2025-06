Inaugurati i nuovi impianti sportivi a Cagnano

Grande festa, nella frazione di Cagnano, ad Acquasanta Terme, per l’inaugurazione dei nuovi impianti sportivi. Un progetto da 360.000 euro che ha permesso di realizzare un campo di calciotto in erba sintetica, una pista dedicata alla biciclette e il percorso pedonale che costeggia la zona fino ad arrivare al bosco. Sistemata anche la gradonata antistante il campo, per una struttura che diverrà punto di riferimento per i ragazzi del settore giovanile dell’Acquasanta Calcio. Impianti sportivi che rappresentano un ulteriore segnale di speranza in un comune, Acquasanta, che sta cercando di rilanciarsi a nove anni dal terremoto del 2016. Presente, al taglio del nastro, il governatore Francesco Acquaroli. "E’ bello poter inaugurare queste strutture immerse nella natura del nostro entroterra – ha spiegato il presidente –. Si tratta di un’altra opportunità per il rilancio turistico e delle comunità che stanno affrontando la ricostruzione post sisma".