Inaugurati undici nuovi murales per una riviera più sostenibile

Con muri puliti, si dice, popoli muti. Non è il caso di San Benedetto, che per interessamento di un gruppo di associazioni locali e dell’Azienda Sanitaria Territoriale ha tappezzato una parte dell’ex Cinema delle Palme e del sottopasso ferroviario di murales sulla crisi ambientale. Ben 11, per l’esattezza, a formare un corpo che è ultimo sviluppo del tema ‘Crisis, ultimo avviso’: ‘Aspire’, ‘Il mondo soffocato’, ‘Continuate pure’, ‘Un messaggio innaturale’, ‘Seveso’, ‘In cerca di ossigeno’, ‘La tossicità dell’ambiente’, ‘Cimitero del mare’, ‘Faccia di plastica’, ‘Ipotesi del male’ e il grande ‘Ingoio la Terra’, che ricopre la facciata sud dell’ex multisala, sono opera di Alessia, Gloria, Rossella, Miki, Giulia, Pierluigi, Alice, Karen e Bernardo, membri dei gruppi ‘I Colori della Mente’ e ‘Il Diritto di Volare’. Artisti che hanno deciso di non essere indifferenti a quell’ultimatum, stavolta non alla terra, ma della terra stessa. Il collettivo, peraltro, è stato già protagonista di una mostra andata in scena in Palazzina Azzurra a inizio anno e tutto, infatti, pare sia cominciato lì. "Sono da subito rimasta affascinata dall’uso del colore da parte di questo gruppo – ha commentato Flavia Mandrelli (Associazione Buonvento) durante l’inaugurazione – Lo scopo è duplice: oltre che sensibilizzare le persone, c’è anche quello di attivare una collaborazione con questi artisti. L’anno prossimo ricorrerà il centenario della nascita di Franco Basaglia, e per l’occasione organizzeremo diversi eventi aventi per tema la tolleranza, che ci sentiamo di affrontare già da oggi, dicendo no alla violenza contro le donne". All’inaugurazione hanno preso parte gli assessori Andrea Sanguigni e Lia Sebastiani, nonché i consiglieri Paolo Canducci, Aurora Bottiglieri e Umberto Pasquali.