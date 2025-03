Inaugurato il campetto a Monticelli

Anche il sindaco Marco Fioravanti ha indossato le scarpette, ieri mattina, per l’inaugurazione del campetto di Monticelli, che si trova proprio a due passi da Little Bar, e che è stato riqualificato. L’Amministrazione ha infatti concluso i lavori che hanno portato alla creazione di un’area polivalente destinata all’aggregazione intergenerazionale, con un campo polivalente e una zona per il tempo libero dotata di attrezzature per lo sport. Sono stati realizzati un campo polivalente in erba sintetica, l’impianto elettrico per il parco e una pavimentazione antitrauma e antiscivolo in corrispondenza della zona per le attrezzature sportive. Sono stati installati attrezzi sportivi e nuove panchine nell’area calisthenics. Dopo l’inaugurazione del campetto, si è svolto un minitorneo di futsal con 4 squadre partecipanti. A scendere in campo, appunto, anche il sindaco .

Matteo Porfiri