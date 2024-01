Inaugurato il nuovo parco Bau

Il vento gelido non ha fermato decine di conduttori di cani in attesa dell’inaugurazione del parco bau di Cupra, avvenuta ieri mattina nella zona di via delle Conchiglie, sul lato nord del museo malacologico. La presenza di tante persone testimonia che si tratta di un’opera che era molto attesa dai cittadini. "Un progetto che avevamo inserito nel nostro programma elettorale – ha ricordato il sindaco Alessio Piersimoni – e che volevamo realizzare già da tempo, ma poi il Covid 19 ha fatto scivolare tutto in avanti, ma oggi finalmente siamo qui per aprire questa nuova area destinata agli amici a 4 zampe. Voglio ringraziare la consigliera regionale Monica Acciarri, che ci ha fatto avere un contributo di 10mila euro al quale ne abbiamo aggiunti altri 5 mila dal nostro fondo di bilancio".

Il parco bau si sviluppa su una superficie di circa 600mq diviso in tre zone destinate alle differenti taglie dei cani. La principale è attrezzata di giochi e tutte servite da panchine per gli accompagnatori, di acqua potabile per i cani e di illuminazione pubblica per le ore serali. A breve la zona sarà dotata anche di telecamere di videosorveglianza. Il primo cittadino ha ringraziato tutte le persone che si sono impegnate in questa realizzazione, dal vice sindaco Lucio Spina a Beatrice Balestra dell’ufficio tecnico, al segretario del sindaco Maurizio Virgulti e poi Vita da pet di Grottammare che ha dato un grande aiuto e gli operai del comune. "Amo gli animali e quindi sono stata molto felice di aver dato una mano al comune di Cupra in questa realizzazione – ha affermato la consigliera Monica Acciarri –. E’ stata rivitalizzata un’area comunale "in ombra" e dato un servizio importante per i detentori di cani. Ora bisogna tenerlo in ordine, consiglio la creazione di un comitato che si occupi della vigilanza". Il parco bau è servito da un bel parcheggio che consente a tutti di accompagnare i cani nella nuova area, con la speranza che termini il fenomeno delle deiezioni lungo le strade e nei parchi. Presente anche Mercy De Donatis, addestratrice ed educatrice, referente provinciale delle guardie zoofile di Legambiente, che si è messa disposizione per dispensare consigli ai presenti. Prima del taglio del nastro vi è stata la benedizione impartita dal parroco don Roberto Traini: "Qui accanto un mese fa abbiamo posto la prima pietra del nuovo asilo. Due luoghi: bimbi da una parte e cani dall’altra, dove si respira la vita tra uomo e natura che devono riconciliarsi".

Marcello Iezzi