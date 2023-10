Inaugurato il nuovo spazio verde per i residenti della Pelagallo

E’ stato inaugurato venerdì pomeriggio lo spazio verde a disposizione degli ospiti della residenza per anziani contessa Maddalena Pelagallo di Grottammare, della cui sistemazione è stata incaricata la cooperativa Fabbrica dei Fiori di San Benedetto. Gli anziani ospiti potranno godere di uno spazio esterno ombreggiato da alberi secolari e anche di un piccolo appezzamento di terreno in cui cimentarsi nella coltivazione di ortaggi. Convenzionata con l’AST, ospita a tutt’oggi 62 persone: anziani autosufficienti, non autosufficienti e con disabilità psichica provenienti da vari Comuni che sono assistiti dal personale qualificato della cooperativa La Picena di Grottammare, presidente il professor Antonio Bruni e dal direttore sanitario dottoressa Saturnina Scaramucci. La realizzazione dell’area verde attrezzata è stata voluta dal Consiglio di Amministrazione della struttura al fine di dare maggiore fiducia e libertà alle persone che sono state affidate ai responsabili della casa di riposo. All’inaugurazione hanno partecipato i vertici della struttura: la presidente Maria Cristina Costanzo, il vice presidente Alfredo Maroni, Maria Elisa Felicetti, Rosa Maria Finamore e la direttrice Sabrina Paponi. Per l’amministrazione comunale hanno partecipato il vice sindaco Lorenzo Rossi, l’assessore Bruno Talamonti e il consigliere Marco Tamburro. Per la parte religiosa erano presenti i parroci don Federico e don Pierluigi. Per la presidente Cristina Costanzo lo spazio verde è una novità che va ad aggiungersi alla palestra dove ogni sabato viene celebrata la Messa. I servizi sono affidati a sei infermieri, personale Oss e cinque educatori per le attività ricreative. La Costanzo ha poi ricordato che la Fondazione è nata per volontà della contessa Maddalena Pelagallo che nel 1949 lasciò i suoi beni per realizzare una struttura che potesse ospitare gli anziani poveri di Grottammare.

Ma. Ie.