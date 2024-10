Inaugurato il piano -1 al parcheggio di Monteprandone

Da sabato è operativo il nuovo piano del parcheggio capoluogo nel borgo storico di Monteprandone. All’inaugurazione, insieme al sindaco Sergio Loggi, hanno preso parte il vicesindaco Christian Ficcadenti, l’assessore Daniela Morelli, alcuni consiglieri, l’ex sindaco Bruno Menzietti, l’architetto Danilo Spinozzi progettista dei lavori, Alberto e Gabriele Malavolta titolari della ditta che ha eseguito i lavori e alcuni cittadini del borgo storico. La benedizione di rito dell’opera e dei presenti è stata impartita da don Vincent Ifeme, parroco della Chiesa di San Nicolò.

"Non fu semplice partire – ha dichiarato Menzietti – ma, laddove un tempo c’era un lembo di terra poco utilizzato, oggi c’è un parcheggio utile e indispensabile per la comunità. Quindi ben venga proseguire su questa strada". A oggi, nel parcheggio capoluogo sono disponibili 61 posti auto liberi, di cui 3 per disabili, 1 per mamme in dolce attesa e famiglie con bambini fino a 2 anni, e 5 spazi per moto e motorini. L’investimento complessivo per la realizzazione del piano -1 è stato di 380.000 euro di fondi comunali.