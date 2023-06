Inaugurato l'Archivio Fotografico Bruti Liberati a Ripatransone

Il teatro Mercantini di Ripatransone, ha ospitato l’incontro di presentazione dell’"Archivio Fotografico Alessandro Marchese Bruti Liberati", donato in due periodi differenti alla Banca di Ripatransone e del Fermano, che incaricò subito l’archivista e fotografo di beni culturali Marco Di Marco di eseguire un lavoro di riordino e digitalizzazione del materiale. Alla presentazione hanno partecipato il vicesindaco di Ripatransone, Roberto Pasquali, il presidente della Banca di Ripatransone e del Fermano, Michelino Michetti, il Soprintendente Archivistico delle Marche, Benedetto Compagnoni e Filippo Maria Bruti Liberati. La prima donazione, del dicembre 2020, riguardava circa tremila negativi su lastra di vetro, alcune migliaia di lastre fotografiche risalenti a un periodo che va dal 1889 al 1913. La seconda donazione, da parte di Filippo Bruti Liberati e sua figlia, Maria Carla, comprende positivi ad annerimento diretto, un nutrito numero di cartoline d’epoca, stampe vintage, apparecchi fotografici, attrezzatura e materiali per la camera oscura, riviste, materiale documentario, bibliografico e iconografico. "Preziose testimonianze – dice Michelino Michetti – della vita e della cultura ripana e non solo".