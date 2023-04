Inaugurato lo sportello Europa Giovani

Inaugurato a Cupra Marittima il nuovo Sportello Europa Giovani punto locale decentrato del Centro Europe direct Regione Marche. Lo Sportello Europa Giovani, sarà aperto il lunedì mattina e il giovedì pomeriggio al terzo piano del palazzo municipale e fornirà tutte le news riguardanti l’Europa, i fondi e i finanziamenti per le imprese, le opportunità di stage, lavoro e formazione europee ed estere per i giovani del territorio marchigiano. Si tratta dello sportello fisico corrispondente allo sportello virtuale che si chiama ’Spazio Giovani Europa’, voluto dall’assessore alla cultura Daniela Luciani. Durante l’inaugurazione è intervenuto in collegamento il senatore Castelli e tra i relatori l’assessore regionale Antonini con i due funzionari regionali che si occupano della materia. "Una finestra sull’Europa e ne sono orgoglioso perché un paese piccolo come il nostro consente a chi vorrà, in principio per i giovani e a seguire per tutti, di potersi formare. Questo non significa che bisogna andare a lavorare all’estero, ci sono molti giovani che vanno a formarsi e poi tornano sul posto – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni – com’è emerso dai diversi interventi di giovani".