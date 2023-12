Inaugurazione all’istituto Fermi. Terremoti, prime aule salvavita

Prime aule con arredi salvavita in caso di sisma, all’istituto superiore ‘Fermi’ di Ascoli. Il progetto pilota, denominato ‘Life-saving furniture system’, rappresenta il risultato concreto di un percorso di ricerca industriale guidato dalla scuola di architettura e design dell’università di Camerino con responsabile scientifico Lucia Pietroni, condotto insieme ad una serie di partner pubblici e privati, tra i quali l’amministrazione provinciale, e co-finanziato da Mur-Ministero dell’università nell’ambito del Pnrr. "Siamo orgogliosi – dice il presidente della Provincia, Sergio Loggi – che un istituto superiore del Piceno sia una delle prime scuole in Italia protagoniste dei traguardi operativi del progetto universitario Vitality, frutto dell’eccellenza di una filiera istituzionale e accademica che ha saputo lavorare con impegno sul miglioramento della sicurezza attraverso soluzioni di design industriale d’avanguardia". "Grazie alla preziosa collaborazione con la Provincia di Ascoli e con l’istituto Fermi-Sacconi-Ceci – continua la Pietroni – possiamo applicare concretamente i risultati delle nostre attività di ricerca con l’allestimento del sistema di arredi life-saving furniture system in un contesto operativo reale per validarne l’efficacia e il comportamento, sia come infrastruttura fisica di protezione degli studenti, che come infrastruttura digitale di localizzazione dei superstiti sotto le macerie in caso di terremoto". Per realizzare l’allestimento sono state effettuate importanti opere di ammodernamento degli spazi didattici oggetto della sperimentazione, con la ristrutturazione completa delle aule 203 e 204 e l’adeguamento della stanza docenti 201, tutte poste al secondo piano dell’edificio scolastico. La attività di ristrutturazione, eseguite dalla Provincia di Ascoli sotto la supervisione dei docenti e ricercatori della scuola di architettura e design dell’università di Camerino, hanno permesso l’allestimento delle differenti tipologie di arredo sviluppate: 40 banchi, 2 cattedre, 1 tavolo riunioni, 2 pareti attrezzate per la didattica dotate anche di nuovi dispositivi digitali, 2 pareti divisorie in vetro e un modulo di distribuzione automatizzato per il materiale scolastico dei docenti. Le aule verranno inaugurate lunedì. Lorenza Cappelli