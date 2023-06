Inaugurazione della personale 'Falling' di Giuseppe Basili al GRB di Petritoli

Appuntamento con l’arte a firma di Giuseppe Basili, da non perdere, domani alle 18 nello Spazio Grb a Petritoli, per l’inaugurazione della personale dal titolo ‘Falling’. La mostra, curata da Barbara Vincenzi, racconta la nuova serie pittorica di Basili che nel cambiamento della propria visione artistica, esordisce con una pennellata più discontinua e irrequieta, espressione dell’invito a riflettere sul fallimento dell’attuale società insito nella caduta dei singoli valori umani, che si fanno caduta collettiva. "Nella nuova collezione – si legge nella nota critica – il pigmento di superficie si fa più liquido e scivola verso il basso. È nella tensione verticale che Basili si manifesta in queste opere in cui i tratti spezzati e veloci, diventano espressione di una visione del presente percepito come il tempo non più segnato dalla natura, ma riscritto dalla velocità". Artista dalla lettura introspettiva, Basili fa da sempre delle sue opere un invito universale alla riflessione che fa emergere l’intimità del dialogo tra uomo e uomo e uomo e natura, fino a creare la bellezza del tempo da riscoprire là dove nascosta. Ed è nel nome di questa bellezza, che lo Spazio Grb sarà visitabile fino al 30 settembre, dal lunedì al sabato dalle 18 alle 20 e la domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.

Paola Pieragostini