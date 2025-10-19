Inaugurazione e polemica. Casetta a Brecciarolo: "Ma l’acqua di qualità deve uscire dai rubinetti"

Alla presenza del sindaco Marco Fioravanti e del presidente di Ciip Marco Perosa, è stata inaugurata la nuova casetta dell’acqua a Brecciarolo, posizionata dinanzi alla chiesa della frazione. Una inaugurazione che ha scatenato però la polemica del consigliere d’opposizione Gregorio Cappelli. Ma andiamo per ordine. La nuova casetta dell’acqua offrirà agli abitanti della zona (e ai cittadini limitrofi) la possibilità di attingere acqua naturale e frizzante: "Con questa nuova casetta dell’acqua a Brecciarolo ribadiamo il nostro impegno verso una gestione partecipata, equa e sostenibile del servizio idrico" commenta Perosa, sottolineando che "l’inaugurazione è avvenuta a 70 anni esatti dall’inaugurazione dell’Acquedotto di Pescara del Tronto". "Questa nuova casetta dell’acqua rappresenta un ulteriore segno di attenzione verso le nostre frazioni e verso la qualità della vita dei cittadini. Investire in servizi di prossimità significa rafforzare il senso di comunità e promuovere comportamenti sostenibili" ha aggiunto Fioravanti.

Critico, però, il consigliere comunale di Ascoli Bene Comune e referente del Comitato Spontaneo Acqua Pulita, Gregorio Cappelli. "Nel 2025, si inaugura un rubinetto in strada e lo si chiama progresso – afferma Cappelli – ma il vero diritto delle famiglie è quello di avere acqua potabile, pulita e controllata direttamente dal proprio impianto domestico. Non possiamo tornare ai tempi delle nostre bisnonne, quando si andava al pozzo con la conca. Allora lo si faceva per necessità; oggi invece ci viene presentato come una vantaggiosa innovazione". Il consigliere contesta anche le affermazioni di Perosa e Fioravanti in merito ai costi e ai controlli: "Si parla di facile accesso a un’acqua filtrata e a prezzo calmierato, ma nessuno spiega che la fornitura e la manutenzione delle casette saranno a carico dell’utenza. Inoltre, l’acqua erogata alle casette costa 5 centesimi al litro, mentre la tariffa domestica base è di 1,8 euro al metro cubo, cioè meno di un centesimo al litro. L’acqua di qualità deve arrivare nelle case, non vicino. Dire il contrario – conclude Cappelli - significa ammettere implicitamente che quella che oggi scorre dai rubinetti non è all’altezza".