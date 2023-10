Inaugurazione e torneo. Nuova vita per Monterocco

Il calcio è di tutti. A maggior ragione adesso che il campo comunale di Monterocco, una delle principali strutture sportive cittadine, potrà vantare un nuovo terreno in erba sintetica di ultima generazione. Non poteva esserci miglior occasione per inaugurare il nuovo manto, se non la prima gara del torneo paralimpico e sperimentale allestito da Figc e dal comitato regionale della Lnd rappresentato nell’occasione dal presidente Ivo Panichi. Ieri mattina il classico taglio del nastro e la benedizione sono stati poi seguiti dagli incontri che hanno visto impegnati Ascoli for Special, Rimini, Union Picena e Castelfidardo. "Restituiamo alla città una struttura rinnovata ed efficiente – sostiene il sindaco Marco Fioravanti – che permetterà a tante società sportive di portare avanti il loro impegno nel modo migliore". Il costo complessivo dei lavori è stato di 500mila euro e ha visto anche il rifacimento del sistema di irrigazione con la sistemazione dell’area circostante al fine di renderla maggiormente accogliente. "Stiamo facendo tanto come amministrazione nell’impiantistica sportiva cittadina – commenta l’assessore allo sport Nico Stallone –. Siamo intervenuti al circolo sportivo Roiati per il rifacimento della copertura di due campi da tennis, al pattinodromo, sul campo di calcio di Monticelli. Sono partiti i lavori per il velodromo di Campolungo e anche quelli del campo scuola dopo oltre quarant’anni. È iniziata la realizzazione di un nuovo palavolley alla Cittadella dello sport, abbiamo risistemato le palestre di lotta, judo e pugilato. Di recente è stato adeguato il campo dello Squarcia per consentire lo svolgimento di concorsi ippici oltre all’utilizzo che riguarda la Quintana. Partiranno in questi giorni i lavori della palestra ex Sauc a Campo Parignano. Adesso uniamo questo campo di calcio qui a Monterocco che vedrà un terreno all’avanguardia con un intaso naturale al 100%. Il tappeto è stato messo in modo tale da favorire il flusso immediato anche di grandi quantità d’acqua. Da un punto di vista tecnico è stato effettuato un ottimo lavoro. Siamo felici di inaugurarlo insieme ai ragazzi del progetto ‘Facciamo goal alla disabilità’ nella prima giornata del torneo paralimpico e sperimentale perché loro sono una realtà importante della nostra città. Ogni volta che li incontriamo ci restituiscono sorrisi, gioia e amore". L’impegno dell’Arengo prosegue nella direzione di abbracciare le persone che vivono una condizione di fragilità, al di là dell’aspetto ludico-sportivo. "Insieme all’assessore Stallone stiamo portando avanti tante attività rivolte ai ragazzi diversamente abili – aggiunge l’assessore alle politiche sociali Massimiliano Brugni –, stiamo crescendo sotto il profilo delle discipline sportive. Vediamo che il riscontro da parte delle famiglie è concreto. La città sotto questo aspetto sta crescendo e diventa sempre più inclusiva. Oltre all’aspetto ludico però restiamo focalizzati in una serie di interventi massicci messi in campo. Questo grazie ai grandi finanziamenti che abbiamo intercettato col Pnrr. I servizi crescono anche per permettere a queste persone di trovare una dimensione. Nei giorni scorsi abbiamo approvato in giunta un intervento da 900mila euro che ci permetterà di attivare ben 117 tirocini di inclusione sociale per soggetti fragili per la durata di 24 mesi". Un attenzione particolare che abbraccia sia il lato sportivo che quello lavorativo e sociale.

Massimiliano Mariotti