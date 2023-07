Inaugurazione per la spiaggia accessibile a tutti

Sul lungomare sud di Grottammare, accanto al manufatto che ospita la Guardia medica e il presidio estivo dei vigili del fuoco, è stata inaugurata la "Spiaggia accessibile". Presenti il sindaco e l’assessore Monica Pomili, che ha curato il progetto di inclusione con l’intento di incrementare e migliorare l’accoglienza verso turisti con disabilità di varia natura. Sono intervenuti anche il vice sindaco Lorenzo Rossi, l’assessore Bruno Talamonti, membri dell’Anffas di Grottammare e della Croce Rossa di San Benedetto. Ad occuparsi della spiaggia saranno i membri dell’associazione "Comete" che ha partecipato al bando regionale per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo "Marche for All". Del progetto sono partner anche i comuni di San Benedetto, Cupra Marittima e Massignano. Su richiesta della "Consulta dei disabili" e dell’Associazione "Aida 2.0" è stato deciso di intitolare la spiaggia al cittadino grottammarese Giuseppe Greco, già membro della Consulta dei disabili ed ex vicepresidente dell’Associazione, deceduto l’anno scorso. Di fronte alla spiaggia sono stati realizzati 3 parcheggi per disabili. Le 3 sedie Job sole-mare, saranno gestite dalla Misericordia.