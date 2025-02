Inaugurazione tutta da ridere per il monumento a Porta Cartara

Inaugurazione in grande stile, ieri, per il nuovo monumento che è stato installato alla rotatoria di Porta Cartara, proprio nei pressi dell’imbocco della superstrada Ascoli-Mare. Dopo le polemiche che, sui social, hanno animato i giorni scorsi, c’è stato l’atteso taglio del nastro. Si è trattato ovviamente di uno scherzo, molto simpatico, ideato da Marco Tiburtini e Amedeo Castelli, il duo noto come ‘Chigghie de Santa Chiara’. Marco, come al solito, ha interpretato il sindaco Fioravanti, mentre il suo ‘socio’ ha indossato la tuta da lavoro dell’operaio del Comune. Posizionati davanti al monumento, poi, hanno provveduto ad inaugurarlo, appendendo anche il cartello con la scritta ‘Lavorare, lavorare, lavorare….preferisco Porta Cartara che i a lu mare’. Il riferimento, chiarissimo, è all’opera di Ugo Nespolo collocata all’inizio del lungomare di San Benedetto sul quale è invece riportata la scritta (parafrasi di una famosa poesia di Dino Campana): ‘Lavorare, lavorare, lavorare….preferisco il rumore del mare’. Ma è stata anche una frecciatina lanciata agli amici sambenedettesi, con i due che hanno rivelato di essere riusciti a trovare ‘la quadra del cerchio’. Insomma, uno scherzo pienamente riuscito, quello di Marco Tiburtini e Amedeo Castelli, che sui social ha riscosso tantissimi apprezzamenti suscitando una sana ironia. ‘Chigghie de Santa Chiara’, di fatto, con questo piccolo sketch hanno inaugurato il Carnevale ascolano, che tra l’altro li vede sempre protagonisti. Tornando al monumento, e uscendo dalla sfera scherzosa, si tratta di un’idea dell’azienda Sabelli, come spiegato in settimana proprio dal Carlino e verrà inaugurato entro Pasqua. Per davvero s’intende.

Matteo Porfiri