Incapace di intendere e volere. Uccise la madre anziana. Assoluzione per Daniela Multari

Un dramma familiare dovuto all’instabilità mentale di una donna che all’apice della sua malattia ha ucciso la madre. In questo contesto è stato inquadrato l’omicidio di Maria Teresa Maurella, uccisa dalla figlia 49enne Daniela Multari la mattina del 7 luglio del 2022 in un appartamento a San Benedetto. La vicenda è giunta ieri al suo epilogo giudiziario con l’assoluzione per vizio di mente della donna che era accusata dalla Procura di Ascoli di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. Decisiva la perizia a cui l’imputata è stata sottoposta per iniziativa della magistratura e che ha accertato che Multari era totalmente incapace di intendere e di volere al momento in cui si è accanita, picchiandola, contro l’anziana madre, uccidendola. La Corte d’Assise di Macerata ha dunque accolto a richiesta dello stesso procuratore Umberto Monti di assolvere l’imputata e ha disposto che resti ricoverata per 10 anni in un Rems dove viene curata. "Non poteva che essere questo l’esito di un processo nato dai problemi di salute della mia assistita che con la madre era venuta dalla Campania a San Benedetto dove entrambe vivevano isolate. Lo stesso procuratore Monti ha speso parole proprio per inquadrare il lato umano della vicenda" commenta l’avvocata Carla Conti, che ha difeso Daniela Multari. Per i medici legali, Maurella è morta per uno shock emorragico causato dalle lesioni procuratele dalla figlia con l’aggressione estremamente violenta. Alle 8,50 del 7 luglio 2022 Daniela Multari telefonò alla polizia e subito dopo al 118 chiedendo aiuto per la presenza di pedofili sotto casa. Quando arrivarono poliziotti e sanitari la trovarono confusa, in pantaloncini e reggiseno, insanguinata, con tagli ai piedi ed ecchimosi alle mani e alle braccia. A loro rivolse frasi farneticanti, parlando di due fantomatici pedofili e di un’organizzazione criminale di cui, secondo lei, la madre avrebbe fatto parte. Frasi senza senso compiuto, ma alle quali aggiunse la confessione: "ho ucciso mia madre".

Peppe Ercoli