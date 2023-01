Incarichi, quattro avvisi pubblici per psichiatri, assistenti sociali e psicologi

L’Azienda sanitaria territoriale Ascoli ha indetto quattro avvisi pubblici per il conferimento di diversi incarichi libero-professionali. Uno di questi avvisi è per il progetto regionale ‘Rafforzamento dei dipartimenti di salute mentale’. Il dipartimento salute della Regione Marche ha ottenuto un finanziamento per la somma complessiva di 1.703.863 euro. Lo stanziamento è stato poi ripartito tra le singole Aree vaste, dal primo gennaio 2023 Aziende sanitarie territoriali. A quella di Ascoli sono stati assegnati 401.260,69 euro per il reperimento delle seguenti figure: 2 psichiatra, 1 neuropsichiatra, 1 assistente sociale e 2 psicologi. Gli altri tre avvisi pubblici indetti dall’Azienda sanitaria territoriali Ascoli sono: uno per il conferimento di incarichi libero-professionali per il progetto regionale ‘Consolidamento dei servizi della rete regionale per i disturbi del comportamento alimentare’ per la ricerca di profili professionali quali psicologi psicoterapeuti, medici esperti in nutrizione e educatori professionali, un altro per il progetto ‘Supporto psicologico in età evolutiva’ e un altro ancora per il progetto ‘Quality of life 7-21 anni’.