Incarico in segreteria nel mirino:: "Una scelta non opportuna"

Continua la marcatura a uomo da parte della minoranza nei confronti del sindaco Spazzafumo. Per la seconda volta in un anno, il duo del gruppo misto formato da Luciana Barlocci e Giorgio De Vecchis accende una querelle sugli incarichi. In particolare sull’ultimo ingresso in segreteria da parte di una figura già impiegata al comparto comunicazione. "L’elemento in questione già c’era – illustra Barlocci – era stato assunto con contratto interinale tramite l’agenzia Manpower. Prima ancora, dal 2018 fino al maggio 2023, era stata dipendente di Linea Ufficio. Alla vigilia delle elezioni comunali ha seguito la campagna elettorale della coalizione che avrebbe vinto le elezioni. Con una recente determina, la dottoressa assunta tramite categoria C ora viene assunta a tempo determinato presso la segreteria del sindaco con un inquadramento di funzionario dall’elevata qualificazione, livello D. L’incarico è fiduciario, anche se l’attuale staff, a ben vedere, è senza precedenti: c’è un addetto stampa fino a fine mandato, un addetto alla comunicazione, un capo di gabinetto e due segretarie. Questa figura ci costerà, fino al 20 ottobre 2026, 114.470mila euro. E tutto per curare l’immagine del sindaco?".

Per Barlocci, in ogni caso, il problema non riguarderebbe la legalità dell’operazione, bensì l’opportunità di quanto deciso dal vertice comunale: "La scelta di cui stiamo parlando sta nelle facoltà del sindaco – continua Barlocci – L’incarico è regolare e nessuno può obiettare nulla, tuttavia lascia dei dubbi, perché una figura che gode della massima fiducia del sindaco lavora per cinque anni in una ditta, poi se ne va e per 14 giorni lavora in un’azienda di comunicazione fino a metà giugno. Il 15 giugno prende servizio in comune. Voglio ricordare che il servizio mense è stato esternalizzato". Per Giorgio De Vecchis, il civico 124 di Viale De Gasperi non avrebbe bisogno di altri esperti in comunicazione. "C’è veramente bisogno di marketing in comune? – dice – Nonostante l’implementazione di tutte queste spese, mi pare che la comunicazione sia peggiorata. Il 31 ottobre è scaduta la rottamazione delle cartelle comunali, ma questa cosa è stata adeguatamente pubblicizzata? Eppure ci sono fior di esperti in comune. Cosa devono pensare i cittadini? Che tutta la capacità imprenditoriale di Linea Ufficio è stata trasfusa in comune? E poi questa persona che curriculum ha? Di solito si danno incarichi a figure iscritte negli albi professionali. Come si giudica questa vicenda dal punto di vista morale?"

Giuseppe Di Marco