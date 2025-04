Incastrato col camion nel sottopasso. Autista illeso ma multato dalla polizia locale

Col il camion furgonato ha imboccato via Garibaldi, a Grottammare, rimanendo incastro nel sottopasso ferroviario. L’incidente è accaduto intorno alle ore 13 di ieri e subito sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per la viabilità ed i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che hanno terminato di staccare il cassone del camion Alfa Romeo portata massima 35 quintali, al fine di liberare la carreggiata. Il conducente del mezzo, che non è del luogo e che non conosceva la zona, è rimasto illeso, ma dopo i controlli necessari è stato sanzionato dalla polizia locale. In quel punto il sottopasso, regolarmente segnalato, è alto 2,80 m. e non consentiva il passaggio del camion ben più alto. Una distrazione che ha provocato molti danni al camion che ha imboccato via Garibaldi da mare verso monte. Il mezzo era scarico e questo ha facilitato le manovre per liberare in tempi brevi la strada dov’è in corso il rifacimento dell’asfalto.