Incastrato col camion nel sottopasso Insulti e schiaffi

Ha preso male le misure ed è rimasto incastrato con il suo camion nel sottopasso di Villa Sant’Antonio, sulla provinciale Ancaranese. L’incidente è successo intorno alle 10 di ieri mattina, il mezzo procedeva in direzione Salaria, per fortuna il conducente, non ha riportato danni, ma il cassone del mezzo è rimasto danneggiato dal sottopassaggio e si è in parte accartocciato, rimanendo bloccato all’interno del tunnel. Non è un caso isolato, soprattutto in quella direzione, in più occasioni le misure del sottopasso sono state oggetto di dure critiche. Quello di ieri è stato un normale incidente se non fosse che un passante ha iniziato a inveire contro l’autista e dalle parole si è passati alle mani, sono volati ceffoni. Placati gli animi, si è proceduto a sgonfiare le ruote e il mezzo è potuto ripartire. Ci sono state ripercussioni anche per la circolazione.