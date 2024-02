Incendi, bracconaggio, rifiuti: i carabinieri forestali in prima linea

I carabinieri forestali hanno svolto nell’anno 2023 a tutela dell’ambiente, della biodiversità e del patrimonio agroforestale. Nel corso dell’anno complessivamente hanno svolto 65.172 controlli. Nello stesso periodo hanno accertato 530 illeciti penali, denunciato 418 persone ed effettuato 4 arresti, hanno inoltre accertato 2.072 illeciti amministrativi per un importo complessivo delle sanzioni amministrative pecuniarie di 1.169.708 euro. L’attività operativa diretta alla prevenzione e alla repressione degli illeciti in campo forestale, ambientale e agroalimentare è stata programmata attraverso campagne di controllo svolte dei Reparti Carabinieri Forestali nell’ambito di obiettivi e servizi condivisi anche con le articolazioni periferiche dell’Arma. Un focus meritano i boschi marchigiani che, dai dati dell’Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (Inc) forestale del 2015, nella Regione Marche hanno un’estensione di circa 290.000 ettari pari a circa il 31% della superfice regionale con circa 12,5 milioni di tonnellate di carbonio stoccate. I controlli effettuati sono stati complessivamente circa 3000, gli illeciti amministrativi accertati 375 e 3 gli illeciti penali. I controlli effettuati nelle aree protette presenti nella regione Marche, che hanno un’estensione complessiva di circa 90.000 ettari pari a circa il 9,5% del territorio regionale, sono stati 9.077 con l’accertamento di 4 reati e 293 illeciti amministrativi per un importo di 39.945 euro. Intensa è stata l’attività svolta per la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi. Innanzitutto sono stati svolti circa 3000 controlli del territorio per prevenire l’insorgere degli incendi boschivi. Mentre in occasione degli eventi sono stati svolti 686 controlli con l’accertamento di 42 reati e 26 illeciti amministrativi per un importo di 5.159 euro. Svolti 17.042 controlli con l’accertamento di 77 reati e 597 illeciti e multe da 261.125 euro. Il settore del benessere animale, del maltrattamento e traffico di specie protette, ha registrato il maggior numero di illeciti amministrativi. E’ il secondo settore per quanto riguarda le violazioni di natura penale, a causa del fenomeno del bracconaggio, che resta sempre di notevole interesse. Importante l’attività di contrasto in materia di sicurezza agroalimentare.