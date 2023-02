Incendio Ascoli, a fuoco la ruota di un autobus: scesi passeggeri e autista

Vigili del fuoco, foto generica

Ascoli Piceno, 23 febbraio 2023 - I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 8 circa in via del Commercio ad Ascoli Piceno, per un principio di incendio che ha interessato un autobus della linea urbana.

La squadra dei vigili del fuoco proveniente dalla centrale di Ascoli Piceno, è intervenuta con un'autobotte circoscrivendo prontamente il principio di incendio che aveva interessato una ruota posteriore del mezzo.

I passeggeri e l’autista erano scesi e in sicurezza hanno atteso l’intervento di un mezzo sostitutivo. Sul posto anche i vigili urbani.

P.erc.