Incendio a Capodanno 2024: fiamme per i fuochi d’artificio vicino le case ad Ascoli

Ascoli Piceno, 1 gennaio 2024 – L’anno nuovo è stato salutato in provincia di Ascoli Piceno con tanti fuochi d’artificio che hanno regalato spettacolo, ma anche tanto lavoro ai vigili del fuoco costretti ad intervenire per piccoli incendi che per lo più hanno riguardato sterpaglie. Diversi gli interventi fra il capoluogo Ascoli, la vallata del Tronto fino a San Benedetto.

Tra gli interventi quello sul lungo fiume Tronto a viale Vellei nel quartiere di Campo Parignano a ridosso del centro storico di Ascoli e vicinissimo alle case, domato dall’intervento dei pompieri. No si registrano fortunatamente danni a persone.